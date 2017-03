Bluttat in Bad Kreuzen

In Bad Kreuzen (Bezirk Perg) ist am Mittwochnachmittag eine Bluttat passiert, so die Polizei gegenüber Radio Oberösterreich. Zwei Menschen sind in der Mühlviertler Gemeinde gestorben.

Laut Polizei soll es sich um erweiterten Selbstmord handeln - beteiligt waren ein 52-jähriger Mann und eine 34-jährige Frau.

Befragungen im Gange

Derzeit sind Polizei und Spurensicherung am Tatort. Auch eine Befragung von Bekannte und Freunden des Paares hat begonnen. Nähere Details lagen am Mittwochabend noch nicht vor.