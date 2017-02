Prozesse: Pornofotos von Unmündigen gesichert

Bei drei Prozessen stehen am Landesgericht Wels Männer vor dem Richter, die Pornobilder Minderjähriger gespeichert haben sollen. Darauf sollen Kinder und Jugendliche nackt und in einschlägigen Posen zu sehen sein, so die Vorwürfe.

So soll ein 61-jähriger Österreicher in Gmunden Bilder von Kindern und Jugendlichen aus dem Internet heruntergeladen haben, die sie nackt und in Sex-Posen zeigen. Laut dem Welser Landesgericht soll der Mann die Bilder nicht nur auf seiner Computerfestplatte gespeichert, sondern sie auch auf Tauschbörsen im Internet hochgeladen und damit weiterverbreitet haben.

Bis zu drei Jahren Haft

Ähnlich der zweite Fall eines 35-jährigen Asylwerbers im Bezirk Gmunden, der auf seinem Handy einschlägige Bilder gespeichert haben soll. Zudem soll er in Konflikte in seinem Flüchtlingsheim verwickelt gewesen sein, dabei soll er einen anderen Asylwerber mit dem Umbringen bedroht haben. Dem 35-Jährigen, wie auch dem 61-Jährigen sollen jeweils bis zu drei Jahre Haft drohen.

Drei Wochen bedingt wegen Pornobildern

Wegen Pornobildern von Minderjährigen stand auch ein 59-Jähriger aus Bezirk Grieskirchen in Wels vor dem Richter. Er soll Jugendliche auch sexuell missbraucht haben. Dafür wurde er bereits in einem früheren Prozess am Oberlandesgericht Linz zu 18 Monaten Haft, vier davon unbedingt verurteilt. Am Montagvormittag fasste er in Wels im Prozess wegen des Besitzes von Pornobildern von Unmündigen drei Wochen bedingte Haft als Zusatzstrafe aus. Das Urteil ist rechtskräftig.