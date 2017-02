Pensionistin verschlief Einbruch

Einen Einbruch in ihr Haus hat eine Pensionistin in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) am Montag verschlafen: Während die Täter sämtliche Räume durchsuchten, bekam die 85-Jährige davon nichts mit.

Die bisher unbekannten Täter schlugen laut Polizei in der Nacht auf Dienstag zwei Fenster ein und gelangten durch das Badezimmer ins Erdgeschoß. Während die 85-jährige Bewohnerin tief und fest schlief, durchsuchten die Täter das ganze Erdgeschoß und Obergeschoß. Die betagte Frau bemerkte den Einbruch erst in der Früh, als sie aufstand.

Abgesehen von den Suchspuren der Täter fehle eine Geldbörse, so das geschockte Opfer. Verlassen haben die Täter das Haus laut Polizei übrigens bequem durch die Haustür.

Polizei rät Fenster zu schließen

Der Sachschaden, den die Täter bei ihrem Einbruch anrichten, sei meist wesentlich höher als die Beute, so auch in diesem Fall, sagte die Polizei. Zur Abschreckung der Einbrecher kann man laut Landespolizeidirektion aber einiges tun: etwa Bewegungsmelder installieren, die Fenster schließen - auch nicht kippen -, vor Fenstern keine Leiter stehen lassen.

Außerdem fürchten Einbrecher vor allem Hunde: Alarmgeräte mit Hundegebell könnten daher ebenfalls mithelfen, den einen oder anderen Einbrecher abzuschrecken, heißt es.