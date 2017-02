Geständnisse im Prozess um Staatverweigerung

Ein Paar aus dem Bezirk Perg steht seit Montagfrüh in Linz vor Gericht, weil es Mitarbeiter der Justiz und eine Richterin bedroht hatte, wie es man es von Staatsverweigerern kennt. Im Prozess bekannten sie sich plötzlich schuldig, so Beobachter.

Das Paar lebt im Strudengau und führt auch gemeinsam eine Firma. Gegen die beiden war wegen angesammelter finanzieller Forderungen ein Exekutionsverfahren eingeleitet worden. Und im Rahmen dieses Verfahrens war es zu verschiedenen Drohungen gegen Amtspersonen gekommen. So soll das Paar versucht haben, eine Richterin und zwei Rechtspfleger an Amtshandlungen zu hindern, indem sie ihnen androhten, sie in US-amerikanische Schuldenlisten eintragen zu lassen.

Drohungen könnten geltend gemacht werden

Und das mit Forderungen von bis zu 125.000 Dollar und mehr. Laut Gesetz könnten solche Forderungen - auch wenn sie in Österreich unbegründet sind - über ausländische Rechtssysteme unter Umständen tatsächlich durchgesetzt und eingefordert werden. Weil ihre Drohungen die wirtschaftliche Existenz der insgesamt fünf Betroffenen gefährdet hätten, wurde Anklage wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt erhoben.

„Tut alles furchtbar leid“

Das Paar bekannte sich am Montag vor Gericht überraschend schuldig. Es tue ihnen alles furchtbar leid, so der 55-Jährige und seine 54-jährige Frau. Zu ihrer Verteidigung brachten sie vor, immer nur gedroht und niemanden tatsächlich in ein Schuldenregister eingetragen zu haben. Zu den sogenannten Staatsverweigerern, die mit ähnlichen Mitteln gegen Behörden vorgehen, würden sie sich nicht zählen, so das Paar im Prozess. Ihnen drohen bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft.