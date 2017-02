Polizei stoppte Einbrecher bei Kontrolle

Hochwertige Fahrräder und Elektrowerkzeug im Wert von rund 20.000 Euro haben Polizisten im Kastenwagen zweier Slowaken in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) sichergestellt. Die Geräte waren in der Steiermark gestohlen worden.

Am späten Samstagabend kontrollierten die Polizisten in Windischgarsten einen Wagen, der ihnen aufgefallen war. Der slowakische Lenker und sein Beifahrer mussten aussteigen und den Laderaum öffnen. Dabei fielen den Beamten rund ein Dutzend hochwertige Fahrräder und eine Menge gebrauchter Elektrogeräte auf - Gesamtwert rund 20.000 Euro.

Männer gaben Kellereinbrüche zu

Die beiden 29- und 34-jährigen Slowaken konnten nicht schlüssig erklären, woher die Fahrräder und Elektrogeräte stammten, bestritten jedoch, sie gestohlen zu haben. Doch schließlich - so die Polizei - gaben sie zu, dass es sich um Diebesgut aus Kellereinbrüchen in der Steiermark handelt. In Kapfenberg, Mürzzuschlag, Leoben und Rottenmann hatten sie laut eigenen Aussagen Keller aufgebrochen. Ein Teil der Diebsbeute konnte laut Polizei inzwischen konkreten Einbrüchen zugeordnet werden.

Slowaken in Justizanstalt Leoben eingewiesen

Gemeinsam mit Polizisten aus der Steiermark wird nun versucht, auch die Herkunft der anderen Fahrräder und Elektrogeräte festzustellen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Leoben hat die Überstellung der beiden Slowaken in die Justizanstalt Leoben angeordnet.