Bankomatdiebstahl in Wilhering

In Wilhering (Bezirk Linz-Land) haben in der Nacht auf Samstag Bankomatdiebe zugeschlagen. Der Geldautomat stand im Foyer einer Supermarktfiliale in der Ortschaft Hitzing.

Eine Alarmfahndung nach den Dieben blieb bisher ohne Ergebnis. Am Samstag versuchte die Polizei zu klären, wie die Täter in das Gebäude gelangen und mit dem Bankomat verschwinden konnten.

Ermittlungen durch LKA

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Näheres ist derzeit noch unbekannt.