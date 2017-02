Valie Export Center in der Tabakfabik

Sie ist eine der renommiertesten Künstlerpersönlichkeiten Österreichs. Die gebürtige Linzerin Valie Export wird mit einem Valie-Export-Center in der Linzer Tabakfabrik geehrt - im November soll das Center eröffnet werden.

Es war für die meisten ein Skandal als die Aktionskünstlerin Valie Export in Sechzigern durch Linz spazierte – vor sich ihren Guckkasten (eine Art Bauchladen mit zwei Öffnungen), wo man hineingreifen und die Künstlerin betatschen konnte.

Internationale Anerkennung

Die rebellische, bekennende Feministin setzte mit ihren ungewöhnlichen Aktionen zu einem künstlerischen Höhenflug an – zahlreiche heimische und internationale Preise folgten. Jetzt wird in Linz umgesetzt, was vor vier Jahren als Projekt des Kunstmuseums LENOTS und der Linzer Kunstuniversität gedacht war: ein Valie-Export-Center.

300 Quadratmeter groß ist das künftige Valie-Export-Center, an dem derzeit im Bau 1 der Linzer Tabakfabrik gearbeitet wird. Geplant sind ein Archiv, eine Bibliothek sowie ein Raum für Veranstaltungen - ein Ort, der allen offen stehen soll, die für Valie Export interessieren, so die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer.

„Nicht nur Archiv gekauft“

Vor zwei Jahren hat die Stadt den Vorlass (der Nachlass zu Lebzeiten, Anm.) der Künstlerin erworben. Es sei die größte Erweiterung der Museumssammlung seit der Gründung in den 1950er Jahren, so der kaufmännische Direktor des LENTOS Kunstmuseums Gernot Barounig. „Das Besondere ist, dass wir nicht nur das Archiv gekauft haben, sondern es auch mit Leben füllen wollen“. Es gebe bereits, Anfragen und Projekte dazu von Forscherinnen und Forscher aus dem In- und Ausland, „die stehen schon fast Schlange“, so Barounig.

Valie Export - Ikone und Rebellin Zum 75. Geburtstag im vergangenen Jahr widmete der ORF der Künstlerin eine Dokumentation.

Zweites Projekt der Kunstuniversität

Für die Linzer Kunstuniversität ist das Valie-Export-Center neben dem Modestudium „Fashion and Technology“ bereits das zweite wissenschaftliche Institut in der Tabakfabrik. Neu und innovativ zu sein - ein wichtiger Faktor um konkurrenzfähig zu bleiben, so Vizerektorin Christine Windsteiger. „Valie Export ist eine der wenigen Künstlerinnen, die man aus dieser Zeit international kennt.“ Eröffnet wird das Valie-Export-Center am 10. November.

