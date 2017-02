Eheringe um 150.000 Euro gestohlen

Schmuck und Eheringe im Wert von 150.000 Euro haben zwei Diebe am Mittwoch um 2.30 Uhr bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) erbeutet. Die Polizei hofft auf Hinweise zu den Tätern aus der Bevölkerung.

Die beiden Einbrecher ließen sich vom akustischen Alarm nicht stören und tauchten dann in der Dunkelheit unter, bevor die Polizei anrückte. Nach ersten Informationen dürften die Täter durch den Haupteingang in das Geschäft gekommen sein - das Türgitter war aufgeschnitten und die Eingangstüre aufgebrochen, so der Besitzer gegenüber der Polizei.

laumat.at/Matthias Lauber

Juwelier: Gezielt nach Unikaten gegriffen

Laut Juwelier griffen die Einbrecher gezielt nach sehr ausgefallenen und teuren Pretiosen. „Aber nichts von Kunden“, so der Juwelier nach dem ersten Augenschein. Seiner Meinung nach seien die auffälligen Unikate nur schwer zu verkaufen - und das könnte die Polizei rasch auf die Spur der Täter bringen.

Nur vage Täterbeschreibung

Ein Zeuge sah die beiden Männer, die zu Fuß in Richtung Wiener Straße (B1) flüchteten, er konnte aber nur eine vage Täterbeschreibung abgeben. Beide Personen wurden als zirka 1,75 Meter groß und dicker Statur beschrieben. Die Polizei ersucht um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4180.