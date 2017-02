Prozess um Stalking in Wels

Ein hartnäckiger Stalker muss sich am Freitag im Landesgericht Wels verantworten. Dem 44-jährigen Mühlviertler wird vorgeworfen, zwölf Jahre lang einer 42-jährigen Frau nachgestellt zu haben.

Ein Vergehen der beharrlichen Verfolgung - darum geht es in dem Prozess am Landesgericht Wels. Dahinter stehen zwölf Jahre voller Angst für eine 42-jährige Frau. Der Unbekannte hatte ihr immer wieder aufgelauert, sie auch beschimpft oder mit dem Auto verfolgt.

Anzeige erst 2014

2014 endlich wagte das Opfer bei der Polizei eine Anzeige „gegen Unbekannt“ zu erstatten. Gestellt werden konnte der Mann aber erst im Sommer 2016. Der Stalker hatte die Frau Ende August erneut auf einem Radweg in Mondsee zum Anhalten genötigt und sie beschimpft. Danach stellte die 42-Jährige fest, dass sich der Mann in der Frühstückspension eingemietet hatte, in der sie in den Sommermonaten arbeitete. Das brachte den Durchbruch - die Polizei konnte den Unbekannten am nächsten Tag entlang des Radwegs stellen. Bisher war der Mann nicht geständig.