Wohnungen Ebelsberg: Planungsteam vorgestellt

Für die Gestaltung des neuen Stadtteils im Süden von Linz - in Ebelsberg - wurde am Mittwoch das Planungsteam vorgestellt. Vier Städte- und Landschaftsplaner sollen das Areal durchplanen. Darauf sollen vor allem viele Wohnungen entstehen.

Der Hunger nach neuen Wohnungen in Linz ist durch den starken Zuzug groß. Im Süden der Landeshauptstadt ist jedoch noch Geduld gefragt. Denn derzeit stecken die Planungen für den neuen Stadtteil in Ebelsberg noch in den Kinderschuhen. Er soll auf dem Areal der aufgelassenen Kaserne Ebelsberg und einem daneben liegenden Feld entstehen.

Planungsteam ausgewählt

Zusammen umfasst ist die etwa 32 Hektar große Fläche ungefähr so groß wie 45 Fußballfelder. Jetzt wurde ein Planungsteam ausgewählt aus vier Städte- und Landschaftsplaner ausgewählt, auffallend dabei, alle stammen nicht aus Linz beziehungsweise Oberösterreich.

Zwei Wiener und zwei Grazer Teams setzten sich durch. Sie teilen das Areal vorerst grob ein, etwa in Wohnbereiche, Straßen oder wo die Straßenbahn fahren soll. Bis Anfang April haben sie Zeit, danach werden die Wohnbauträger sich die Wohnbereiche aufteilen und gestalten. Der Eigentümer, das Möbelhaus Lutz, hat in den Verfahren übrigens laut Stadt Linz nur ein Mitspracherecht. Im Gegenzug kommt die Stadt bei den zahlreichen Genehmigungen Lutz entgegen.

Luger: bis zu 250 Mio. Euro investieren

Das Investitionsvolumen beziffert Bürgermeister Luger (SPÖ) übrigens mit 200 - 250 Millionen Euro. Er geht von rund 800 Wohnungen aus, die Häuser sollen nicht höher als fünf Geschosse sein. Wichtig sei weiters, dass es bei den Wohnbauten am Gelände der ehemaligen Kaserne Ebelsberg auch ausreichend Nahversorger gebe und auch Arbeitsplätze geschaffen würden. Was mit den elf denkmalgeschützten Gebäuden am Kasernenareal geschehen soll, ist laut Luger noch unklar.

