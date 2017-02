Fastfood-Lokal am Hauptbahnhof evakuiert

Am Mittwochnachmittag ist ein Fastfood-Restaurant am Hauptbahnhof in Linz evakuiert worden, nachdem Gäste über Reizhusten und Atemnot geklagt haben. Als Ursache nimmt die Polizei an, dass jemand Pfefferspray versprühte.

Laut Polizei dürfte Pfefferspray die Ursache für Reizhusten, Übelkeit und Atemnot mehrerer Gäste gewesen sein. Vier Personen wurden in die Uniklinik gebracht. Das Restaurant wurde von den Einsatzkräften evakuiert.

Einsamer Rucksack löste Alarm aus

Dabei dürfte in der Eile jemand seinen Rucksack vergessen haben – doch das herrenlose Gepäckstück löste einen weiteren Alarm aus. Die Exekutive musste vorerst von einem möglichen Anschlag ausgehen. Der Hauptbahnhof wurde daher in diesem Bereich abgeriegelt. Kurz darauf gab aber ein Sprengstoffkommando Entwarnung.