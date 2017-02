ASFINAG: Westring nicht im Bauvorhaben

Der Autobahnbetreiber ASFINAG hat in Wien die Bauvorhaben für 2017 präsentiert. Ein zentrales Großprojekt, der Linzer Westring, ist nicht dabei. Allerdings steht für Herbst ein Ausbau der Pyhrnautobahn (A9) auf der Liste, hieß es.

Für viele Linz-Pendler ist es wohl eine schlechte Nachricht, anders werden es die Gegner sehen. Bei der Linzer Autobahn (A26) heißt es jedenfalls weiterhin „bitte warten“. Baubeginn ist erst 2018, so ASFINAG-Vorstand Klaus Schierhackl am Montag bei der Pressekonferenz, weil noch Bescheide fehlen.

ASFINAG

Bereits 2015, im Jahr der Landtagswahl, hatten Land OÖ und ASFINAG mit den Worten „A26 - jetzt geht´s los“ zur Spatenstichfeier eingeladen.

166 Mio. Euro für die A9

Andere Straßenprojekte in Oberösterreich stehen vor dem Finale: 166 Millionen Euro investiert der Autobahnbetreiber ASFINAG laut eigenen Angaben in Oberösterreich in den Ausbau der Pyhrnautobahn. Der zweiröhrige Ausbau bringe ein Ende des Gegenverkehrs und damit eine höhere Verkehrssicherheit, heißt es.

Im September sollen demnach bei Klaus vier Tunnel mit einer Gesamtlänge von 6,4 Kilometern für den Verkehr freigegeben werden. Und auch die Arbeiten für die Fahrbahn-Verbreiterung der Innkreisautobahn zwischen Haag und Ried können heuer fertiggestellt werden.

