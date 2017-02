Gmunden: Beziehungsstreit löste Brand aus

Ein Beziehungsstreit dürfte Auslöser für einen Brand in einem Wohnhaus in der Nacht auf Samstag in Gmunden gewesen sein. Drei Frauen mussten von der Freiwilligen Feuerwehr von einem Balkon gerettet werden.

Gegen 24.00 Uhr soll es zu der Auseinandersetzung des Paares gekommen sein, die offenbar eskalierte. Denn im Zuge dieses Streits soll ein 23-Jähriger ein Feuer in dem Mehrparteienhaus in Gmunden gelegt haben. Es besteht der Verdacht, dass der Mann einen Brandbeschleuniger verwendet hat.

Drei Personen auf Balkon geflüchtet

Der 23-Jährige flüchtete nach der mutmaßlichen Brandstiftung. „Vermutlich ist im Eingangsbereich des Gebäudes ein Brand ausgebrochen. Durch die Verrauchung war der Fluchtweg vom ersten Stock ins Erdgeschoß verschlossen", sagte Kommandant Gerald Kahrer, er war der erste Feuerwehrmann am Einsatzort. Drei Personen flüchteten daraufhin auf den Balkon und machten sich dort bemerkbar. "Wir haben sie dann mit Leitern geborgen“, sagt der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Gmunden.

Die Mieter der Erdgeschoßwohnung, unter ihnen auch Kinder, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt in dem Fall.