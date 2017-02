Semesterferien: Oberösterreich zieht Skifahrer an

Am Samstag beginnen in Wien und Niederösterreich die Semesterferien. Viele haben sich am Freitag schon aufgemacht um in Oberösterreich einen Skiurlaub zu verbringen. In der Pyhrn-Priel-Region, im Salzkammergut und im Böhmerwald bleiben nur wenige Betten frei.

Konkrete Zahlen für den Februar gibt es noch nicht, aber Einschätzungen aus den Tourismus-Regionen, und die sind durchwegs positiv, sagt der Geschäftsführer des Oberösterreich-Tourismus, Andreas Winklhofer: „Das ganze Besondere an diesem Winter ist, dass wir schon sehr gut gestartet haben. Dank der hervorragenden Bedingungen, wir haben sehr früh Schnee bekommen."

Gäste bleiben im Winter länger

Denn der Schnee zieht Gäste aus ganz Österreich an: "Wenn wir Schnee auch in den urbanen Räumen haben, dann sehen wir, dass die Buchungen entsprechend steigen“, so Winklhofer.

ORF

Ähnlich groß die Zuversicht im Böhmerwald. Dieser Winter sei deutlich besser als der vergangene. Ferienwohnungen beispielsweise seien bereits ausgebucht. Im Winter bleiben die Urlauber länger als im Sommer und geben mehr Geld aus. Die Wertschöpfung ist im Winter deutlich höher als im Sommer.