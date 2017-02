Linz SPÖ fordert Ende des Proporzes

Einmal mehr wird gefordert den Proporz abzuschaffen. Dieses Mal fordert die Linzer SPÖ ein Ende dieses Systems, wonach jede gewählte Partei ab einer bestimmten Größe Teil der Regierung ist.

Das politische Gestalten werde durch das Proporzsystem immer schwieriger, Reformen würden sich aufstauen, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

Luger sieht für das nur mehr in Oberösterreich und Niederösterreich geltende Proporzsystem mehrere Möglichkeiten als Ersatz: Die Bürgermeister-Direktwahl oder eine freie Koalitionsbildung.

Proporz: Der Proporz - von dem Wort Proportionalität abgeleitet – ist ein System, in dem alle Parteien ab einer gewissen Stärke an der Regierung beteiligt werden. Nieder- und Oberösterreich sind die einzigen Bundesländer, die an dem System festhalten.