Startschuss für 16. Linz Marathon

Am 9. April findet der 16. Oberbank Linz Donau Marathon statt. Die Veranstalter hoffen nach der Rekordteilnehmerzahl im Vorjahr auch heuer wieder auf eine Steigerung. Interessierte können auch jetzt noch mit dem Training beginnen.

20.000 Läufer waren beim Linz Marathon im Jahr 2016 auf der Strecke durch Linz unterwegs - begleitet von einer umfassenden Berichterstattung und Liveübertragung durch den ORF. Der Countdown für den Linz-Marathon am 9. April 2017 hat begonnen und auch für Marathonverhältnisse Kurzentschlossene haben noch Zeit, in Laufform zu kommen.

Für Training ist es noch nicht zu spät

Allerdings sollte man spätestens jetzt mit dem Training beginnen, rät der passionierte Hobbyläufer Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger: Man sollte sich die Latte vielleicht nicht zu hoch legen, aber spätestens wenn man mittendrin im Pulk der 20.000 Läuferinnen und Läufer ist merkt man, ohne auch nur einen Schritt gelaufen zu sein, dass es sich ausgezahlt hat.“

8.000 Läufer bereits angemeldet

Knapp 8.000 Läufer haben sich für den heurigen Marathon bereits angemeldet, was zu diesem frühen Zeitpunkt bereits ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr ist. Die Chance, dass es nach dem Teilnehmerrekord im Vorjahr wieder eine Steigerung gibt, ist also intakt.

Der ORF Oberösterreich wird natürlich auch heue wieder in einer Reihe von Sondersendungen vom 16. Oberbank Linz Donau Marathon berichten.

