Größte Yoga-Konferenz Österreichs in Wels

Internationale Yoga-Superstars aus den USA, Deutschland und Griechenland bieten bei der größten Yoga-Konferenz Österreichs vom 3. - 5. Februar Yoga auf Weltklasse-Niveau. Bereits zum 9. Mal findet die Yoga Conference in Wels statt.

Sendungshinweis: 3.2.17 „Oberösterreich Heute“

Dieses Jahr werden im Welser Turnverein über 30 Yogaeinheiten für Anfänger und Fortgeschrittene mit unterschiedlichen Themen angeboten: Detox-Yoga, Faszien-Yoga, das Üben vom Handstand, verschiedene Yoga Flow-Einheiten, aber auch Qi Gong und die richtige Ernährung sind Teil des reichen Angebotes. Der Stundenplan lädt also zum Verweilen am Veranstaltungsort ein, wo man in den Pausen vegetarische Gerichte genießen und die Yogastars hautnah erleben, mit ihnen plaudern oder Selfies machen kann.

Internationale Yoga-Superstars

„Uns ist eine familiäre Atmosphäre wichtig. Der Alltag darf Pause machen. Wir bieten den geeigneten Rahmen um Zeit für sich und die eigene Yogapraxis zu bekommen. “, sagt die Organisatorin und geborene Welserin Petra Werner. Deswegen widmet sie sich als Yogalehrende an diesem Wochenende in ihrer eigenen Yogaeinheit der Achtsamkeit.

ORF

Veranstalter ist der internationale Yoga-Superstar Young-Ho Kim. Der gebürtige Südkoreaner lebt seit seiner Kindheit in Frankfurt und betreibt da seit mehreren Jahren das größte Yogastudio Europas mit über 800 Quadratmeter Trainingsfläche, eigener Bibliothek und separatem Wellnessbereich.

„Ich komme sehr gerne nach Österreich. Die Menschen hier sind gemütlich, offen für Neues und haben Humor. Das ist sehr wichtig für die Yogapraxis. In meinen Yogaeinheiten wird viel gelacht, im Idealfall über sich selbst wenn man schwierige Yogapositionen nicht gleich perfekt beherrscht. Das Lachen löst die innere Spannung. Wenn wir uns vielleicht wieder mal zu ernst und wichtig nehmen.“, meint Young-Ho Kim mit einem Augenzwinkern, der auch der jüngste Taekwondo-Großmeister Europas ist. „Auf der körperlichen Ebene ist Yoga Kampfsport in Zeitlupe. Mein Leitsatz für die mentale Ebene ist: der größte Lehrer ist in dir.“

„Kampfsport in Zeitlupe“

Das bestätigt auch die dreifache Box-Weltmeisterin Nicole Wesner:“ Ich bin über Yoga zum Boxen gekommen. Die Yogapraxis hilft mir den Körper geschmeidig zu halten, das Verletzungsrisiko zu minimieren und ich regeneriere schneller. Auf der mentalen Ebene unterstützt mich Yoga im Kampf ruhig und gelassen zu bleiben. Das hat mich so fasziniert, dass ich letztes Jahr die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht habe. Jetzt komme ich nach Wels um die Yogastars zu treffen und von ihnen zu lernen. Als Yogalehrende bist du ja in permanenter Weiterbildung und dafür brauche ich jetzt nicht mal ins Flugzeug zu steigen!“

Die klinische Psychologin und Yogalehrerin Barbara Schöbl freut sich ebenfalls auf die Yoga Conference. Ihre Favoritin der Yoga-Kapazitäten ist Katchie Ananda mit der sie sich austauschen will. Die US- Amerikanerin betreut die Insassen im brutalsten Gefängnis von Kalifornien, in San Quentin. Katchie Ananda verwendet Yoga um den Stresslevel zu senken und die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Stress zu erhöhen. „Resilienz wird in unserer schnelllebigen Zeit immer wichtiger, weil wir immer mehr Stresssituation ausgesetzt sind. Egal ob innerhalb der Familie, Partnerschaft oder im Berufsleben. Yoga fördert die Widerstandsfähigkeit gegen Stress, deswegen arbeite ich auch mit meinen Klienten mit Yoga. Und das funktioniert sehr gut!“, ist Schöbl überzeugt.

ORF SPORT/ Bernhard Rabl

Link: