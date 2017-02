Notsignal nicht gehört - Von Zug erfasst

In Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) ist ein 20-Jähriger beim Überqueren von Gleisen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Er hatte die Musik in seinen Kopfhörern so laut aufgedreht, dass er die Notsignale nicht hörte.

Der junge Braunauer wollte gegen 14.30 Uhr einen Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofes Helpfau-Uttendorf überqueren. Der 20-Jährige war dabei völlig in seine Musik vertieft, die er offenbar in beträchtlicher Lautstärke über Kopfhörer hörte. Als sich von rechts ein Personenzug näherte, reagierte der Fußgänger überhaupt nicht.

Trotz Notbremsung von Zug erfasst

Der Lokführer gab mehrere Warnsignale ab, doch auch die hörte der 20-Jährige nicht. Trotz einer Notbremsung wurde der junge Mann vom Zug erfasst und zur Seite geschleudert. Der Braunauer überlebte den Zusammenstoß mit schweren Verletzungen. Er wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus eingeliefert. Die Bahnstrecke musste für die Unfallermittlungen eineinhalb Stunden lang gesperrt werden.