Mordprozess in Steyr

In Steyr steht am Mittwoch ein 58-Jähriger wegen Mordes vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Pensionisten vor, Ende Juli 2016 in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) seine Ehefrau mit einem Küchenmesser erstochen zu haben.

Am 30. Juli ereignete sich die folgenschwere Auseinandersetzung des in Scheidung und getrennt lebenden Ehepaares. Der Mann kam am Abend in die Wohnung seiner Frau, und es entbrannte ein offenbar heftiger Streit. Laut Anklage attackierte dabei der Pensionist seine Frau mit einem Küchenmesser und stach mehrmals zu. Die Frau konnte sich noch in das Stiegenhaus schleppen und um Hilfe rufen.

laumat.at / Matthias Lauber

Opfer starb im Stiegenhaus

Nachbarn verständigten sofort Rettung und Polizei, die Helfer konnten die Frau aber nicht mehr retten. Sie starb noch im Stiegenhaus vor ihrer Wohnung. Der Angeklagte war währenddessen noch in der Wohnung geblieben, wo er versuchte, sich das Leben zu nehmen. Der Mann musste mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen, wo seine schweren Kehlkopfverletzungen behandelt wurden.

Laut Staatsanwaltschaft habe er in dieser Zeit die Tat umfassend gestanden. Die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner, die bei der Verhandlung zu Wort kommen wird, hat in einem Gutachten die Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten attestiert. Die Verhandlung am Landesgericht Steyr ist für einen Tag anberaumt, das bedeutet, dass noch am Mittwoch ein Urteil fallen sollte.