Zahlreiche Unfälle durch Eisregen

Eisregen und Glatteis haben Dienstagfrüh für Probleme auf Oberösterreichs Straßen gesorgt. Neben vielen Ausrutschern gab es auch Unfälle mit Verletzten - zum Beispiel bei St. Peter am Hart und auf der A1 im Bereich Mondsee.

Seit den Nachtstunden gab es Glatteiswarnungen für die Westautobahn (A1) und für die Innkreisautobahn (A8) in weiten Teilen. Besonders im Seengebiet und in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden bis ins Innviertel waren zahlreiche Straßen extrem glatt.

Schulbusse ausgefallen

Auch ein Schulbusunternehmen in Zwettl an der Rodl konnte wegen der Glatteisgefahr die Kinder Dienstagfrüh nicht abholen, so Herbert Zauner gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Unsere Chauffeure sind zwar ausgefahren, aber teilweise friert ihnen der Regen auf den Windschutzscheiben fest. Im Bezirk Perg ist es spiegelglatt, teilweise brauchen die Fahrer bis zu 100 Metern, um stehen zu bleiben. Deshalb haben wir uns entschlossen, nicht mehr zu fahren.“

