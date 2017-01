Oberösterreicherin bei Unfall getötet

Eine Oberösterreicherin ist am Wochenende bei einem Unfall in der Nähe von Tarvis in Italien ums Leben gekommen. Die gebürtige Innviertlerin war mit ihrem Partner unterwegs, als dieser die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das Paar war am Samstagnachmittag südlich von Tarvis unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker - ein 54-jähriger Villacher - von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte über eine sechs Meter tiefe Böschung und kam in einem Bachbett zum Stillstand.

Frau bei Unfall im Wagen eingeklemmt

Die 47-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau, die am Beifahrersitz saß, wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Der Lenker konnte sich selbst befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Unfallursache wird noch ermittelt

Der Lenker wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Udine geflogen. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.