Einbrüche im Innviertel und im Zentralraum

Mehrere Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in OÖ. So waren in den vergangenen Tagen in den Bezirken Wels-Land und Braunau am Inn Wohnhäuser und im Bezirk Linz-Land zwei Firmengebäude Ziel von bislang unbekannten Tätern.

Ausschließlich Schmuck stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Thalheim bei Wels während die Bewohner nicht zu Hause waren. Um ins Haus zu gelangen, zwängten sie ein Fenster auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und entkamen mit Pretiosen in unbekanntem Wert durch einen Hintereingang.

Täter waren auf Herrenuhren und Herrenparfums aus

In der Abwesenheit der Hausbewohner brachen Unbekannte auch im Innviertel in ein Wohnhaus ein. In Moosbach hebelten sie eine Terrassentür aus und stahlen vier Marken-Armbanduhren für Herren und Herrenparfums. Gleich zwei Mal wurde am Samstag in Firmengebäude in Leonding (Bezirk Linz-Land) eingebrochen. Über einen Hintereingang gelangte ein Unbekannter in den Geschäftsraum einer Putzerei stahlen Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei dabei von einem Einzeltäter aus.

Mindestens zwei Täter zwängten ein ebenerdiges Fenster eines Buchhaltungsbüros auf. Laut Polizeiprotokoll gingen die Täter zielstrebig zum Schreibtisch beim Empfang und durchsuchten ihn. Sie konnten mit einer Banktasche mit rund 400 Euro Bargeld entkommen.