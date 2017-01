Neubeginn für Hotelprojekt in Gmunden

Mehr als zehn Jahre lang ist in Gmunden gestritten und gehofft worden. Nach dem endgültigen „Aus“ für das Hotelprojekt Lacus Felix gibt es nun die Gelegenheit, einen Schlussstrich zu ziehen und neu zu beginnen. Mitte Februar soll der Gemeinderat abstimmen.

Das Hotelprojekt Lacus Felix hatte die Gemüter erhitzt - bevor die Idee 2014 endgültig begraben wurde. Doch wirklich weitergehen konnte seitdem nichts. Um einen Teil des Areals - mit öffentlichem Seezugang - entbrannte sogar ein Rechtsstreit zwischen Stadtgemeinde und Vorbesitzer; der andere Teil lag brach.

ORF

7,6 Millionen für ehemaliges Hotelareal

Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) von einer „Jahrhundertchance“ und denkt schon an ein neues, wenn auch kleineres Hotel-Projekt. „Wir haben jetzt ein Jahr intensiv mit der Bank über den Rückkauf verhandelt“, so Krapf. Am Donnerstag bot die Bank der Stadtgemeinde Gmunden das ehemalige Parkhotel-Areal zum Preis von 7,6 Millionen Euro erwerben könnte. Zu diesem Zweck braucht es aber zunächst einen Gemeinderatsbeschluss - die nächste Gelegenheit dazu gibt es Mitte Februar. Und es braucht ein Darlehen und dafür wiederum die Zustimmung des Landes. Die habe man bereits, so Krapf.

ORF

Krapf verspricht öffentlichen Badeplatz

Insgesamt werden beide Grundstücke der Stadtgemeinde Gmunden 8,6 Millionen kosten. Diese Investition zahle sich aus, meinte Krapf, der sich für eine kleinere Hotelvariante auf einem Teil des Areals plädiert. Ein anderer Teil werde aber auf jeden Fall als öffentlich zugänglicher Badeplatz erhalten.

