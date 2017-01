Zwei Drittel der Österreicher fühlen sich sicher

Trotz der zahlreichen Krisen, von denen die Berichterstattung überschattet wird, fühlt sich der Großteil der Österreicher sicher vor Verbrechen. Das ist das Ergebnis der Studie des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS. Doch die Sorge um die Kriminalität scheint dennoch zu wachsen

Es sieht auf dem ersten Blick nach einem Widerspruch aus: Zwei Drittel der befragten Österreicher fühlen sich sicher vor Verbrechen und Staftaten. Gleichzeitig glauben ebenso viele, dass die Kriminalität gestiegen sei.

Statistiken widersprechen Angst

Wie das zusammenpasst? Laut IMAS-Studie fühlt sich der Großteil zwar in Österreich sicher, jedoch führt die allgemeine Terrorgefahr zu eben diesen Sorgen um die steigende Kriminalität. Am Land ist diese Angst auch mehr ausgeprägt als in der Stadt. Jeder Zehnte fühlt sich bereits gar nicht mehr sicher. Dem widersprechen aber die amtliche Statistiken, wonach die Kriminalitätsrate zuletzt stabil und auch etwas rückläufig war.

APA/Georg Hochmuth

Medien tragen zur Unsicherheit bei

Darauf wurden die Befragten im Interview auch hingewiesen. Die meisten erklärten ihre Unsicherheit dann mit der medialen Berichterstattung: Vor allem die Krisen in Europa würden ihnen Angst machen, gaben die meisten Befragten an. Und Videos würden die Gewalt näher bringen, ebenso wie die Berichte in klassischen und sozialen Medien. Mit der Polizei sei man aber zufrieden, sagt fast die Hälfte der über 1.000 Befragten.

