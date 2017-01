Lebensretterin in Spital am Pyhrn

Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht auf Freitag einem Paar in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) vermutlich das Leben gerettet. Die 57-Jährige bemerkte einen Wohnungsbrand, während die Mieter noch schliefen.

Die 57-Jährige kam gegen Mitternacht von der Arbeit nach Hause, als sie Rauch bemerkte, der aus der Erdgeschoßwohnung des Mehrparteienhauses dran. Ihr 53-jähriger Nachbar und seine Lebensgefährtin schliefen bereits. Die 57-Jährige weckte die beiden auf und rettete ihnen damit vermutlich das Leben. Die Feuerwehr wurde gerufen und konnte den Brand rasch löschen.

Brandursache noch nicht bekannt

Wie sich herausstellte, war in der Loggia der Wohnung aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Bei dem Brand und den folgenden Löscharbeiten gab es keine Verletzten.