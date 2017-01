Schirachs „Terror“ tourt durch Gerichte

Das Linzer theater@work geht mit seiner Inszenierung von Ferdinand von Schirachs Prozessdrama „Terror“, in dem es um den Abschuss eines gekaperten Flugzeugs geht, auf Tournee durch österreichische Landesgerichte.

In „Terror“ geht es um den Prozess gegen einen Major der Luftwaffe, der ein von Terroristen entführtes Passagierflugzeug abgeschossen hat, um zu verhindern, dass es in ein voll besetztes Stadion gesteuert wird. Das Publikum entscheidet am Ende über Schuld oder Unschuld.

Nach Erstaufführung in Linz jetzt auf Tour

Nachdem das Stück in Deutschland bereits in mehreren Theatern auf die Bühne gekommen war, brachte es das theater@work 2016 in einem Linzer Gerichtssaal zur Österreichischen Erstaufführung. Diesen Weg will man nun weiter beschreiten. Das Team bleibt unverändert: Unter der Regie von Heidelinde Leutgöb muss sich Simon Jaritz als Major Koch vor dem Vorsitzenden Alfred Rauch verantworten. Start ist am 22. Februar in St. Pölten. Weitere Stationen bis April sind Steyr, Ried, Graz und Linz.