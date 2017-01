Elger Esser in der Landesgalerie Linz

Man könnte ihn als den Maler unter den Fotografen bezeichnen. Der deutsche Künstler Elger Esser. In der Landesgalerie Linz ist der preisgekrönte 50-Jährige österreichweit das erste Mal mit einer Einzelschau vertreten.

Wenn man die Bilder von Elgar Esser betrachtet bekommt man plötzlich Lust, vom Auto auf die Pferdekutsche zu wechseln. So nostalgisch sind seine Landschaftsaufnahmen, die so aussehen, als hätten Sie ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen.

Elger Esser

Analoge Fotografie mit historischen Kameras

Erinnerungen an Postkartenmotive aus der Jahrhundertwende werden wach. Wer die Fotografien von Elgar Esser als Schnappschüsse bezeichnet, der irrt. Denn schnell geht es bei dem gebürtigen Stuttgarter gar nicht. Alles geschieht analog mit historischen Kameras in einem Hinterhof-Atelier in Essers Wahlheimat Düsseldorf.

Elger Esser

Der Faktor „Zeit“

Zeit spielt in seiner Kunst eine große Rolle. „Aetas“ - das ist lateinisch und heißt so viel wie Zeitalter - ist auch der Titel seiner Ausstellung in der Landesgalerie Linz. Ein künstlerischer Gegenpol in der sonst so hektischen Zeit.

