Bruckner Uni: Musiktage mit Telemann

Die Tage der Alten Musik an der Bruckner-Universität sind heuer Georg Philipp Telemann gewidmet, der als Komponist und Operndirektor Hamburg zu einer Stadt der Musik machte – die durch das neue Opernhaus zu einer Musikmetropole wurde.

2017 ist aus musikalischer Sicht ein Telemann-Jahr. Der vor 250 Jahren verstorbene deutsche Barockkomponist gilt bis heute als derjenige, der das Musikleben der Hansestadt entscheidend beeinflusste. Neben seiner Tätigkeit als Direktor des Hamburger Oper gab er die erste Musikzeitschrift heraus und sorgte dafür, dass auch einfachere Bürger Zugang zu Konzerten bekamen.

Jede Menge Kammermusik

Telemanns umfangreiches Schaffen beinhaltet viele Bühnenwerke, aber auch jede Menge Kammermusik aller Schwierigkeitsgrade, sodass sich viele kleinere Stücke von Telemann bis heute in Lehrwerken für Musikschüler finden. Solch intime Kammermusikwerke, zumeist in Triobesetzung, eigneten sich einst auch bestens für das Musizieren im häuslichen Umfeld. Diese Art von Musik ist es, die beim Eröffnungskonzert der Tage Alter Musik am Donnerstag an der Bruckneruni im Mittelpunkt steht.

Vier Tage Barockmusik

Michi Gaigg als eine der Dozentinnen hat bei den Donaufestwochen Grein bereits zwei Mal Telemann-Opern auf den Spielplan gesetzt, sowie mehrere Telemann-CDs mit dem L’Orfeo Barockorchester eingespielt. Vier Tage lang steht nun an der Bruckner Universität der deutsche Barockkomponist im Mittelpunkt von Konzerten und Vorträgen.

