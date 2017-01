Tourengeher 600 Meter von Lawine mitgerissen

Ein 29-jähriger Holländer ist im Bereich des Gosaukamms (Bezirk Gmunden) von einer Lawine erfasst und 600 Meter weit mitgerissen worden. Dem Mann gelang es, seinen Lawinenairbag auszulösen - er blieb fast unverletzt.

Der Holländer war gemeinsam mit einem 42-jährigen Landsmann auf einer Skitour. Sie starteten am Vormittag beim Vorderen Gosausee und stiegen durch eine steile Rinne auf. Am Gosaukamm in einer Höhe von 1.800 Metern passierte das Unglück. Unter dem Druck der angewehten Schneemassen löste sich eine Lawine. Sie riss den 29-Jährigen 600 Meter weit mit, so Hans Hubner von der Polizei Bad Goisern.

Abschürfungen im Gesicht

In der Nähe des Gosausees, kam die Lawine zum Stillstand. Der Tourist aus Holland überlebte - und das wie durch ein Wunder sogar fast unverletzt. Ein paar Abschürfungen im Gesicht und eine verrenkte Schulter sind die einzigen Folgen. Sein Leben verdankt der Mann wohl seinem Airbagrucksack - dadurch blieb der Mann auf der Oberfläche. „Sonst wäre er womöglich in die Lawine hineingezogen worden“, sagte Hubner im Gespräch mit ORF-Redakteur Christoph Kinast.

„Seine Ski hatte er schon verloren“, so Hubner

Aufatmen auch unter den Einsatzkräften, denn Stunden zuvor waren deutlich mehr Skitourengeher auf dem Hang unterwegs, da hätte es vermutlich mehr Lawinenopfer gegeben.