Über Internet Drogen bestellt und gedealed

Im Internet sollen zwei junge Innviertler Drogen bestellt und dann zur Hälfte weiterverkauft haben, zum Teil an Minderjährige. Die andere Hälfte konsumierten sie selbst, so die Polizei. Jetzt wurden die beiden „Jungdealer“ ausgeforscht und angezeigt.

Die beiden jungen Männer aus dem Bezirk Ried im Innkreis sollen laut Polizei im Darknet Drogen gekauft und über soziale Netzwerke weiterverkauft haben. Und zwar im gesamten vergangenen Jahr.

Drogen selbst konsumiert und weiterverkauft

Der 19-Jährige und der 18-Jährige sollen insgesamt unter anderem 200 Gramm Amphetamin, 16 Gramm Kokain sowie 170 Stück Extasy im sogenannten „Darknet“ gekauft haben. Von österreichischen Dealern aus Wien und Ybbs sollen sie außerdem rund 1,5 Kilogramm Cannabis erworben haben.

Die Hälfte der Drogen dürften die beiden selbst konsumiert, die andere Hälfte in diversen sozialen Netzwerken verkauft haben. Und zwar an teils minderjährige Abnehmer. Mit dem Verkauf finanzierten sich die beiden Innviertler ihre eigene Sucht, und besserten sich auch ihren Lebensunterhalt auf. Doch schließlich wurden zwei Lieferungen an sie beim Hauptzollamt in Frankfurt und beim Postverteilerzentrum in Wien sichergestellt.

Dealer festgenommen

Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich nicht nur zu den beiden Innviertlern, sondern auch zu sieben Abnehmern aus den Bezirken Ried und Grieskirchen. Die beiden jungen Dealer sind auf freiem Fuß angezeigt worden.