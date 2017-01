Sechs Millionen für digitalen Wandel

Sechs Millionen Euro können oberösterreichische Unternehmen als Fördergeld in Anspruch nehmen. Die regionale Förderausschreibung soll dem Land einen Innovationsvorsprung im digitalen Wettlauf verschaffen.

Mit der ersten Ausschreibung aus der neuen Forschungsförderungs-Initiative „STAR“ (Step Ahead through Research) lässt sich Oberösterreich den digitalen Technologiefortschritt und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit heimischer Industriebetriebe einiges kosten. Sechs Millionen Euro stehen dafür laut Forschungs-Landesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer (ÖVP) in einer ersten Welle zur Verfügung.

Technologiefortschritt durch Digitalisierung

Man will damit in einem zentralen Feld einen Schwerpunkt für Technologiefortschritt durch Digitalisierung setzen. Die zusätzlichen Vorteile sind nicht nur der Fortschritt auf Technologieebene sondern auch die Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle zu etablieren, meint Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP).

„DigiFIT“ und „DigiVALUE“

Die Ausschreibung umfasst zwei Schwerpunkte, um Unternehmen mit unterschiedlichen digitalen Reifegrad gleichermaßen zu unterstützen. „DigiFIT“ soll Industriebetrieben den Start in Richtung Digitalisierung erleichtern und mit „DigiVALUE“ soll die Kompetenz im Bereich Internet der Dinge“ weiter ausgebaut werden. Bis zum Jahr 2021 will Oberösterreich insgesamt 40 Millionen Euro in Forschungsprojekte und Digitalisierung investieren.

