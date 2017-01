Rätsel um neuen Brucknerhaus-Chef

Über die Nachfolge von Brucknerhaus-Chef Hans Joachim Frey wird in Oberösterreichs Kulturszene nur allzu gern spekuliert. Auch die Gerüchteküche um die Besetzung der Findungskommission brodelt.

Wer in der Findungskommission sitzt, die bei der Entscheidung über den neuen Leiter oder die neue Leiterin des Brucknerhauses ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat, ist ein gut gehütetes Geheimnis. So wird zum Beispiel gerätselt, ob Franz Welser-Möst, der sich trotz internationaler Karriere immer für die oberösterreichische Kulturszene interessiert hat, an der Suche beteiligt ist. Oder ist es ein Experte von außen, der völlig unvoreingenommen an die Entscheidung herangeht?

Keine offiziellen Informationen

Darf man informierten Kreisen glauben, ist Landestheater-Intendant Hermann Schneider nicht in der Jury. Obwohl gerade auf die Zusammenarbeit von Musiktheater und Brucknerhaus auch in Zukunft ganz besonderer Wert gelegt wird. Auch Markus Poschner, der zukünftige Chefdirigent des Brucknerorchesters soll nicht mitentscheiden.

Dafür soll Dennis Russell Davies einen Platz in der Findungskommission bekommen haben. Der amtierende Brucknerorchester-Chefdirigent und Generalmusikdirektor kann zwar auf jede Menge Erfahrung im Konzertbetrieb zurückblicken und kennt das Brucknerhaus seit langem, er geht aber im Herbst diesen Jahres in Pension, wird also mit dem neuen künstlerischen Leiter wenig Berührungspunkte haben.

Mehr Gewissheit Mitte Februar

Mitte Februar sollte die Öffentlichkeit mehr wissen. Sowohl was die Findungskommission als auch die neue Brucknerhaus-Chefin oder den neuen Brucknerhaus-Chef betrifft.