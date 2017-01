Lkw-Fahrer von Stromschlag getötet

Von einem Stromschlag ist Donnerstagnachmittag ein 46-Jähriger Lkw-Fahrer in einem Quarzwerk in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) getötet worden. Der Tscheche dürfte in der Dunkelheit die Starkstromleitung übersehen haben.

Der 46-Jährige hatte seinen Lkw laut Polizei bereits fertig beladen, als er ihn bei der Zufahrt zu dem Werk noch einmal anhielt, um die Beladeklappe seines Auflegers zu schließen. Dazu kletterte der Tscheche auf den Sattelaufleger. In der Dunkelheit dürfte er die Starkstromleitung nicht gesehen haben, und als er sich aufrichtete, bekam er einen tödlichen Schlag.

Lkw-Fahrer fand regungslosen Mann

Ein nachkommender Lkw-Fahrer fand den Mann regungslos, wie er regungslos und kopfüber mit einem Bein an einem Geländer festhing. Mit der Schaufel eines Radladers befreiten Mitarbeiter des Quarzwerkes den 46-Jährigen. Alle Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.