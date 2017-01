Breitbandausbau und Tourismusreformen

2016 sei für die heimische Wirtschaft erfolgreich gelaufen, einen leichten Aufschwung erwarte er auch 2017, so Wirtschafts-Landesrat Michael Strugl (ÖVP). Die heurigen Schwerpunkte sind der Breitbandausbau und Reformen im Tourismusbereich

Es sei wieder mehr investiert worden im vergangenen Jahr und das Wirtschaftswachstum in Oberösterreich von 1,8 Prozent bezeichnete Strugl als „kleine Sonderkonjunktur“. Auf den Lorbeeren will sich Strugl allerdings nicht ausruhen.

Digitalisierung der heimischen Industrie

Zu den wichtigsten Schwerpunkten des Wirtschaftsressorts im Jahr 2017 gehört die weitere Digitalisierung in der heimischen Industrie und da vor allem der Breitbandausbau, für den zehn Millionen Euro veranschlagt sind.

ORF.at/Zita Klimek

Das Arbeitsmarkt-Budget wird um 1,2 Millionen Euro auf knapp 31 Millionen aufgestockt. Das Ziel ist dabei die verstärkte Qualifizierung von Fachkräften und die langfristige Verringerung der Arbeitslosenquote.

Weniger Tourismusverbände

Gesetzliche Umstrukturierungen soll es in der Tourismuswirtschaft geben, deren Wertschöpfung bei fast sechs Milliarden Euro liegt. Wie bereits angekündigt soll es weniger Tourismusverbände geben und damit die Struktur im Tourismusbereich vereinfacht werden.

Mehr als 100 Tourismusverbände gebe es in Oberösterreich, so Strugl, in ganz Österreich seien es 400: „Das ist einfach zu viel, wenn wir das auf unsere Gäste- und Nächtigungszahlen umlegen. Da sind uns andere Bundesländer voraus.“

Als marktfähig bezeichnet Strugl eine Größenordnung von 20 Tourismusverbänden in Oberösterreich. Auf heftige Diskussionen zu diesem Thema hat man sich im Wirtschaftsressort bereits eingestellt.

