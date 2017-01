Bewusster Verzicht auf Soziale Netzwerke

Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr blickt die Firma Grüne Erde mit Sitz in Scharnstein (Bezirk Gmunden) zurück. Einen beachtlichen Teil des Umsatzes macht das Unternehmen online, obwohl man sich aus den sozialen Medien verabschiedet hat.

Der Umsatz mit Möbeln, Naturmode und Naturkosmetik der Firma Grüne Erde konnte 2016 auf 43 Millionen Euro gesteigert und auch das Jahresergebnis fast verdoppelt werden. Bereits im Jahr 2015 hat man auf Präsenz in Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter verzichtet.

„Datenschutz nicht gewährleistet“

Laut Geschäftsführer Kuno Haas passen diese Marketingformen nicht zur Philosophie des Unternehmens, denn für die Kunden sei dort „der Datenschutz nicht gewährleistet“ und so nicht der Standard, den Grüne Erde erwartet.

Onlinegeschäft wächst trotzdem weiter

Es sei ein ungewöhnlicher Schritt, gerade in Zeiten, in denen immer mehr auf Marketing in den sozialen Medien gesetzt wird, räumt der Geschäftsführer auch ein. Trotzdem spreche der Erfolg für sich. Rund 19 Prozent sei das Onlinegeschäft der Grünen Erde im vergangenen Jahr gewachsen. Ein Drittel des Gesamterlöses wird durch Onlinebestellungen erreicht.

Aber auch abseits des Internets wächst das Unternehmen weiter. Im neuen Jahr sind vier weitere Geschäfte geplant - zwei in Deutschland und zwei in Österreich.

