Taxilenker trat am Straßenrand aus - Angefahren

In Steinhaus bei Wels (Bezirk Wels-Land) ist am Sonntag ein Taxifahrer von einem Pkw angefahren worden, als er am Fahrbahnrand seine Notdurft verrichtete. Der entgegenkommende Pkw-Lenker gab laut Polizei an, er habe ihn übersehen.

Der 37-jährige Taxilenker aus Wels hatte gegen 3.00 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Thalheim angehalten. Er ließ den Motor laufen, das Fernlicht eingeschaltet und die Fahrertüre offen als er ausstieg. Der 37-Jährige überquerte die Fahrbahn, um sich am linken Fahrbahnrand zu erleichtern.

Durch Fernlicht geblendet

Ein 23-jähriger Autofahrer, der in der Gegenrichtung unterwegs war, sei von dem Fernlicht geblendet gewesen, gab er gegenüber der Polizei an. Er übersah den am Straßenrand stehenden Mann erfasste ihn mit dem Außenspiegel und fuhr dann auch noch gegen die Fahrertür des Autos. Der 37-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde verletzt und in das Klinikum Wels gebracht. Ein Alkomattest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille Alkohol im Blut.