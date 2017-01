Betrug mit Gewinnversprechen

Mit Versprechungen auf einen Millionengewinn sind derzeit Betrüger per Handy oder Internet aktiv. Die Täter nutzen Namen großer Konzerne, um die Schreiben seriös wirken zu lassen. In Wahrheit geht es um persönliche Daten, warnen Konsumentenschützer.

„Glückwunsch! Ihre Handynummer hat bei einer Auslosung zwei Millionen britische Pfund gewonnen!“ Solche und ähnliche SMS sind derzeit in Umlauf und der Absender ist scheinbar ein seriöser international bekannter Getränkehersteller. Um den Gewinn tatsächlich zu erhalten, wird man aufgefordert, sich auf einer bestimmten Internet Seite zu registrieren. Allerdings wird man wohl keine zwei Millionen Pfund erhalten, warnt die Chefin des Konsumentschutzes der Arbeiterkammer, Ulrike Weiß: „Das ist nur ein Lockmittel, um an ihre persönlichen Daten, vielleicht sogar Kontodaten, zu kommen“.

SMS an Jüngere, Finanzbriefe an Ältere

Bekannte Namen wie Coca Cola oder Amazon werden hier eingesetzt, um die Empfänger der falschen Nachrichten in Sicherheit zu wiegen. So werden von Datendieben auch E-Mails verschickt, die täuschen echt dazu auffordern, das eigene Amazon-Konto neu anzulegen. Auch das sei nur ein Trick, genauso wie falsche SMS, so Weiß. Die Täter nutzen oft auch Unerfahrenheit aus: „SMS richten sich an ein jüngeres Publikum; gefälschte Nachrichten z.B. von Finanzinstituten richten sich teilweise auch an ältere Personen“.

Angebotene Verlinkungen nicht folgen

Die Aussicht auf einen hohen Geldgewinn oder die seriöse Aufmachung mancher E-Mails verlocken immer wieder Empfänger solcher Nachrichten, unvorsichtig zu reagieren, so Weiß. Sie rät, auf keinen Fall den vorgeschlagenen Links zu folgen, sondern, wenn z.B. die eigene Bank genannt wurde, den Bankbetreuer zu anzurufen.

Große Firmen, deren Namen für solche Datenklau-Aktionen benutzt werden, richten außerdem meist rasch auf ihren homepages Warnungen an die Konsumenten ein. Eine kurze Überprüfung dieser Seiten ist in jedem Fall anzuraten.

Link: