Behörden prüfen Identität des falschen Sanitäter

Die Behörden dürften die Identität des offenbar falschen Notfall-Sanitäters des Busunglücks am Mondsee geklärt haben. Bei dem Unfall kam ein Mann in einer Rot-Kreuz-Uniform, den die Einsatzkräfte nicht kannten. Ein Verdächtiger soll am Montag befragt werden.

Polizei und Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wurden auf den angeblichen Notfall-Sanitäter aufmerksam, weil dieser nach dem Einsatz in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) ein Interview an Medien gab. Bei diesem Gespräch soll der Mann auch seinen richtigen Namen angegeben haben.

ORF/Lukas Möschl

Trat als freiwilliger Helfer auf

Nachdem der Mann den betroffenen Einsatzkräften aus Oberösterreich und Salzburg nicht bekannt war, führte die Bezirkshauptmannschaft (BH) Vöcklabruck bei den Rot Kreuz Landesleitstellen Oberösterreich und Salzburg Nachforschungen durch. Doch nirgendwo schien der angebliche Sanitäter als freiwilliger Helfer auf.

Rot Kreuz Uniform und Blaulicht am Fahrzeug

Der etwa 50-Jährige war mit einem roten Geländewagen samt Blaulicht zum Busunglück nach St. Lorenz gekommen. Der Mann trug auch eine Rot Kreuz Uniform - mehr dazu auf: Falscher Notfallsanitäter bei Busunfall (ooe.ORF.at; 5.1.17)

Nachdem das Tragen einer offiziellen Uniform und der private Einsatz von Blaulicht verboten sind, wurde der Mann bei der BH Vöcklabruck angezeigt. Ihm droht ein halbes Jahr Haft. Anfang nächster Woche will die Vöcklabrucker Polizei den Mann befragen.