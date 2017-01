Leiche in brennendem Haus gefunden

Gegen 1.00 Uhr ist in der Nacht auf Mittwoch in Gramastetten ein Einfamilienhaus innerhalb weniger Minuten in Vollbrand gestanden. Im Eingangsbereich fanden Feuerwehrleute einen toten Mann, in seiner Nähe ein Gewehr. Eine Frau wird vermisst.

Als die Feuerwehr beim Brandort ankam, wurde sie von einem Nachbarn darauf hingewiesen, dass eine Person vermisst werde. Die Feuerwehrleute fanden auch rasch im Eingangsbereich einen leblosen Körper.

Gewehr neben Leiche gefunden

Laut Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt wurde in der Nähe der Leiche auch ein Gewehr gefunden. Erste Meldungen, dass die Leiche eine Schusswunde gehabt hätte, konnte Windischhofer nicht bestätigen. Die Todesursache sei „Gegenstand der Ermittlungen und wird letztendlich Sache der Gerichtsmedizin sein“.

Frau wird noch vermisst

Vom Landeskriminalamt wird auch bestätigt, dass noch eine Frau vermisst werde. Alle Versuche, mit der Vermissten Kontakt aufzunehmen, seien bisher erfolglos verlaufen. Mittwochfrüh war auch die Identität des Toten noch unklar: „Wir wissen, dass ein Paar in dem Haus gelebt hat, ob es sich bei dem Toten um den Besitzer bzw. um den Bewohner handelt, wissen wir noch nicht und von der Frau fehlt jede Spur“, sagte Gisbert Windischhofer.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Gramastetten, Dieter Reithmayr, berichtete im Interview mit dem ORF Oberösterreich, dass beim Gebäude nichts mehr zu retten und ein Begehen unmögliche sei.