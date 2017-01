Bewusstloses Paar aus Unfallauto befreit

Polizisten haben in Vöcklabruck zwei bewusstlose Menschen aus einer gefährlichen Situation in einem Unfallauto gerettet. Ein junges Paar war bewusstlos mehrere Stunden in dem Fahrzeug gelegen. Um sie zu befreien, musste die Polizei die Scheibe einschlagen.

Ein 22-jähriger Lenker aus Holzhausen war in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages im Stadtgebiet von Vöcklabruck in Richtung Ungenach unterwegs. Im Stadtteil Am Pfarrerfeld prallte er aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen die Betonwand einer Bushaltestelle. Der Lenker und seine 19-jährige Beifahrerin dürften beim Anprall das Bewusstsein verloren haben.

Mit Notfallhammer Scheibe eingeschlagen

Erst viele Stunden später, gegen 8.00 Uhr, wurde der Unfall entdeckt und eine Polizeistreife zu dem verunglückten Wagen, bei dem offenbar die ganze Zeit der Motor lief, gerufen. Die Beamten schlugen mit einem Notfallhammer eine Seitenscheibe des Autos ein und konnten so die Tür öffnen und die beiden bewusstlosen Insassen aus dem Fahrzeug holen.

Kohlenmonoxidvergiftung

Vermutlich war wegen des laufenden Motors nach einem technischen Defekt die ganze Zeit über giftiges Kohlenmonoxid ins Innere des Autos geströmt. Lenker und Beifahrerin wurden vom Roten Kreuz versorgt und kamen erst auf dem Weg ins Spital wieder zu Bewusstsein. Beide dürften eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben.