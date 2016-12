Öffentliche Verkehrsmittel in der Silvesternacht

Der Jahreswechsel wird vor allem in Oberösterreichs Städten ausgiebig auf den zentralen Plätzen gefeiert. Am Abend gibt es jedoch nur mehr sehr wenige Möglichkeiten, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause zu kommen.

In Wels und in Steyr gilt trotz des Jahreswechsels der normale Wochenendfahrplan. Die letzten Busse der Linie Wels fahren gegen 18.30 Uhr vom Kaiser-Josef-Platz ab, da haben wohl die meisten Nachtschwärmer noch gar nicht das Haus verlassen. Ähnlich ist es in Steyr, die meisten Buslinien brechen um 18.00 Uhr zur letzten Fahrt im alten Jahr vom Bahnhof auf.

Taxi-Spitze gegen 1.30 Uhr

In Braunau stehen alle vier Citybuslinien aufgrund des Wochenendes still, heißt es aus dem Stadtamt. In Gmunden kommen Nachtschwärmer bis kurz vor 20.00 Uhr mit der Straßenbahn ins Zentrum und bis 23.30 Uhr mit den Stadtbussen. Nach Mitternacht fahren dort keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr.

Ab diesem Zeitpunkt gibt es nur mehr die Taxis als Alternative. Die Spitze in der Silvesternacht ist laut Taxibetreibern gegen 1.30 Uhr, da wollen die meisten gleichzeitig heimfahren.

Linz deutlich besser versorgt

Wer in Linz das neue Jahr feiert, kann bis etwa Mitternacht mit der Straßenbahn in die Stadt fahren, ab 0.20 Uhr bis etwa 5.00 Uhr verkehren dann im Halbstundentakt die Nachtlinien: Eine Straßenbahn von der Universität bis zur Solarcity, ein Bus vom Hafen in die Neue Heimat und eine weitere Straßenbahn vom Hauptbahnhof zum Schloss Traun.

Silvesterläufe

Der Silvesterlauf Samstagnachmittag verursacht laut Linz-Linien keine Verkehrsbehinderungen. Etwa 1.000 Läufer werden ab 14.00 Uhr vom Hauptplatz Richtung Volksgarten, dann über die Herrenstraße und die Altstadt wieder zum Hauptplatz laufen. Auch in Wels gibt es ab 13.30 Uhr einen Silvesterlauf, vom Stadtplatz Richtung Traun und wieder zurück.

