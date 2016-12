Anklage gegen Serien-Einbrecher

Noch mehr Straftaten als bisher angenommen konnten einem 43-Jährigen nachgewiesen werden, der eineinhalb Jahre lang in Wohnungen und Häuser im Linzer Stadtgebiet eingebrochen oder sich eingeschlichen haben soll.

Dank eines aufmerksamen Hausbesitzers konnte der Rumäne, der keinen festen Wohnsitz hat, Mitte November gefasst werden. Der Linzer beobachtete den 43-jährigen Verdächtigen beim Ausspähen seines Hauses auf dem Froschberg und alarmierte die Polizei.

Serientäter geschnappt

Schnell war klar, dass den Beamten ein Serientäter ins Netz gegangen war. Dem Mann konnten seit Mai 2015 insgesamt zwölf Einbrüche und Einschleichdiebstähle im Linzer Stadtgebiet nachgewiesen werden und er kam in Untersuchungshaft.

Nun stellte sich aber heraus, dass auf das Konto des 43-Jährigen noch mehr Straftaten gehen, bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Der Rumäne, der zuvor schon in Deutschland per Haftbefehlt gesucht wurde, soll noch vier weitere Einbrüche bzw. Einschleichdiebstähle in Wohnungen und Häuser begangen haben.

1.400 Euro Beute - Fünf Jahre Haft drohen

Bei diesen Taten war er immer auf Geld aus. Laut Anklage erbeutete er insgesamt 1.400 Euro. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Dem 43-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung wegen Einbruchsdiebstahls bis zu fünf Jahre Haft.