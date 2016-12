Herausforderungen Verkehr: Jahresrückblick

Die Zusammenlegung der Ressorts Öffentlicher Verkehr und Straßenbau war für den zuständigen Landesrat, Günther Steinkellner (FPÖ), die richtige Entscheidung, wie er in seinem Jahresrückblick feststellt. Nur so sei heuer ein strategisches Vorgehen möglich geworden.

Die Linzer und die in Stadt kommenden Pendler waren heuer ganz besonders von Stau geplagt, Steinkellner bezeichnet die Situation in seinem Jahresrückblick auch als „besondere Herausforderung“. Mehr dazu: „Stauchaos auf dem Weg nach Linz“

Sanierungsarbeiten verkürzt

Immerhin sei es gelungen, die Sanierungsarbeiten an der Steyregger Bücke zu verkürzen, Schnellbuslinien seien vorgezogen und ein neuer Zug auf der Summerauerbahn eingeführt worden. Mehr dazu: „Sanierungsbeginn bei Steyregger Brücke“

Land OÖ

Auch bei der Mühlkreisbahn sei man heuer einen entscheidenden Schritt weitergekommen, so Steinkellner, sie soll in Zukunft mit Zwei-System-Fahrzeugen über die neue Eisenbahnbrücke und die neue Linzer Schienenachse in den Hauptbahnhof Linz eingebunden werden. Details unter: „Zweisystemfahrzeuge für Mühlkreisbahn“

Einführung des S-Bahn-Systems

Ein wichtiger Schritt für den öffentlichen Verkehr im Zentralraum waren die Verlängerung der Straßenbahn nach Traun und die Einführung des S-Bahn-Systems gegen Ende des Jahres.

OÖVV

Im Straßenbau konnten laut Landesrat Steinkellner im zu Ende gehenden Jahr einige Projekte schneller fertiggestellt werden, wie zum Beispiel der zweite Bauabschnitt der Umfahrung Eferding und die Umfahrung Lambach-Nord.