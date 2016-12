Musikalische Fixpunkte zu Silvester in OÖ

Abseits der Silvester- und Neujahrskonzerte der großen Häuser in Linz haben sich auch im Land inzwischen einige musikalische Fixpunkte zum Jahreswechsel eingebürgert.

Glücklich schätzen dürfen sich all jene, in deren Heimatort sich ein Symphonieorchester etabliert hat. Denn diese lassen es sich nicht nehmen, ihr Publikum ins Neue Jahr zu begleiten. So etwa mit Silvestergalas in Wels oder Leonding (Bezirk Linz-Land), oder am Neujahrstag in Ried im Innkreis. Auch die oö. Kurorte wissen, was die Gäste erfreut: in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) und Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) spielt man am 1. Jänner auf.

Neujahrskonzerte nicht nur am 1. Jänner

Den Begriff „Neujahrskonzert“ sieht man im Lande nicht ganz so eng. Das hat seinen Grund in den verschiedenen Terminverpflichtungen der engagierten Musiker. Die Wiener Virtuosen sind allesamt Mitglieder der Wiener Philharmoniker und daher am 1. Jänner bei der Liveübertragung im Wiener Musikverein im Einsatz.

Am Dreikönigstag dann singen Ursula Langmayr und Jörg Schneider beim Gunskirchner Neujahrskonzert gemeinsam mit dem Wiener Ballhausorchester. Tags darauf, am 7. Jänner findet das Neujahrskonzert in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) statt.

Noch später begrüßt man das neue Jahr in Enns. Erst am 17. Jänner spielt in der Ennser Stadthalle das Collegium Ennsegg sein zehntes Neujahrskonzert in der Tradition des Wiener Walzers. Da bei diesem Jubiläumskonzert die St. Florianer Sängerknaben und Schüler der Landesmusikschule mitwirken musste ein späterer Termin gesucht werden – nach den Weihnachtsferien der Schüler.