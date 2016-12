Diebe gerieten in Verkehrskontrolle

Bei einer Polizeikontrolle in Weng im Innviertel sind der Polizei zwei rumänische Einbrecher ins Netz gegangen. Die beiden wollten mit ihrem Auto vor der Kontrolle noch umkehren und machten sich dadurch verdächtig.

Es war eine Schwerpunktaktion in der Adventzeit in Weng im Innviertel, bei der die beiden Rumänen gefasst wurden. Statt Richtung Kontrolle zu fahren, fuhren die Rumänen mit ihrem Auto einmal rund um einen Kreisverkehr, um so vermutlich der Kontrolle zu entgehen. Das fiel den Polizisten auf. Sie verfolgten das Auto und konnten den Wagen gut drei Kilometer weiter anhalten.

Gestohlene Werkzeuge im Wagen entdeckt

Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten eine große Menge zum Teil hochwertiger Werkzeuge. Die beiden Rumänen, 23 und 25 Jahre alt, wurde festgenommen. Relativ schnell war klar, woher das Werkzeug im Wert von rund 11.000 Euro stammte, nämlich von einer Großbaustelle im angrenzenden Bayern. Dort war es gestohlen worden. Gegen die beiden Rumänen wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Sie sitzen in Ried in Haft und sollen nach Deutschland ausgeliefert werden.