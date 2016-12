Lentos zeigt Valie Export und Art brut

Rund 70.000 Besucher haben heuer die Museen der Stadt Linz, das Lentos und das Nordico, gezählt. Und im nächsten Jahr will man unter anderem mit Valie Export, Arnulf Rainer, Art brut oder einer Ausstellung zum Urfahraner Markt punkten.

Fast ein wenig wehmütig hat am Montag die Noch-Lentos Direktorin Stella Rollig, die ab Jänner Direktorin des Wiener Belvedere wird, eine Bilanz über das heurige Jahr und das Programm für 2017 präsentiert. Doch sie könne zufrieden zurückblicken, so Rollig.

Neue Arbeiten von Arnulf Rainer

So wurde unter anderem die Sammlung des Hauses völlig neu aufgestellt, aber auch bei den Ankäufen habe man einen neuen Weg eingeschlagen, so Rollig: „Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Förderverein unsere gemeinsame Ankaufspolitik überdacht und gesagt, lieber länger sparen und dann große Werke kaufen. Arnulf Rainer war die erste Zeichensetzung in dieser Hinsicht.“ Arnulf Rainer wird auch ab Ende März seine neuesten Arbeiten auf Papier präsentieren.

„Psycho Drawing - Art brut“

Ein weiterer Höhepunkt im kommenden Jahr sei die Ausstellung „Psycho Drawing - Art brut und die 60er und 70er Jahre in Österreich“. Darin zeigt das Haus sowohl Werke der Gugginger Art-brut-Künstler wie Johann Hauser, Oswald Tschirtner und August Walla als auch Arbeiten von Arnulf Rainer, Peter Pongratz, Adolf Frohner, Hermann Nitsch, Franz Ringel und Alfred Hrdlicka.

Archiv von Valie Export in der Tabakfabrik

Im November wird erstmals das 2015 angekaufte Archiv der Künstlerin Valie Export gezeigt, nämlich im Bau 1 der Tabakfabrik. Die Ausstellung „VALIE EXPORTArchiv“ gibt Einblicke in das Archiv der in Linz geborenen Künstlerin. Aufbauend darauf soll in den kommenden Jahren in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz das VALIE EXPORT Center, eine internationale Forschungsstätte der Medienkunst, entstehen.

Valie Export

200 Jahre Urfahraner Markt im NORDICO

Und was plant das Stadtmuseum NORDICO im nächsten Jahr? Ab Februar widmet sich das Haus einer genau 200 Jahre alten Linzer Institution, nämlich dem Urfahraner Markt. Auf drei Merkmale werde man dabei das Hauptaugenmerk legen, so Andrea Bina, die Leiterin des NORDICO: „Das ist einerseits die Messe, andererseits der Jahrmarkt mit seinen Schaustellerfamilien und Fahrgeschäften und als dritter Bereich die Geschäfte, die am Urfahraner Markt stattfinden.“

NORDICO lädt zum Mitmachen

Und ab Juni lädt das Nordico zum Mitmachen ein, unter dem Titel „Wege zum Glück“ - Linz neugedacht und selbstgemacht. Bis zum 8. Jänner hat man übrigens noch die Gelegenheit, die schon jetzt sehr gut besuchte „Klemens Brosch“-Ausstellung zu sehen.

