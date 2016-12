Asylwerber störte Kindervorstellung

Während der Kindervorstellung auf einem Adventmarkt in Oberndorf (Bezirk Vöcklabruck) ist am Sonntag plötzlich ein 24-jähriger Asylwerber auf die Bühne getreten. Er stellte seinen Rucksack ab, entnahm einen Koran und wollte beten.

Die Kindervorstellung wurde Sonntagnachmittag am Adventmarkt in Oberndorf bei Schwanenstadt jäh unterbrochen: Gegen 17.30 Uhr betrat ein somalischer Ayslwerber die Bühne und stellte einen Rucksack ab. Er nahm einen Koran heraus und wollte daraus beten, das sei auf einem Video zu sehen, so die Polizei.

Besucher holten Mann von der Bühne

Mehrere der 250 Besucher des Adventmarktes holten den Mann von der Bühne, brachten ihn ins Freie und verständigten die Polizei. Der 24-jährige Somalier soll währenddessen mehrmals „Allah ist groß“ gerufen haben. Der Mann wurde auf die Polizeiinspektion gebracht.

Kleidungsstücke im Rucksack

Weil erst ein Dolmetscher gefunden werden musste, wird der Somalier erst Montagabend zu dem Vorfall befragt, hieß es Montagnachmittag seitens der Landespolizeidirektion. Im Rucksack des Mannes befanden sich laut Polizei nur persönliche Kleidungsstücke, in seiner Unterkunft konnten ebenfalls keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden, heißt es.