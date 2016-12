Kurz vor Konzert: E-Gitarren gestohlen

Aus einem geplanten Auftritt einer deutschen Band in einem Lokal in St. Georgen im Attergau ist in letzter Sekunde nichts geworden. Die drei E-Gitarren der Musiker im Wert von etwa 2.500 Euro sind aus dem Lokal gestohlen worden.

Die deutschen Musiker versuchten noch das möglichst Beste aus der fatalen Situation zu machen: Spontan sangen sie eben ohne Instrumenten vor ihren Fans. Doch der Verlust der Band ist enorm.

2.500 Euro Schaden

Denn es handelt sich um drei hochwertige E-Gitarren der Marken „Vintage“, „ESP“ in weiß und „Jackson“ in schwarz. Der Schaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Die dreisten Diebe konnten die Gitarren an den Gästen und dem Türsteher vorbeischmuggeln.

Thomas Riha

Polizei vor Rätsel

Obwohl eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde, konnten die Diebe nicht gefasst werden. Nun steht die Polizei vor Rätsel. Denn wer die Gitarren gestohlen hat, wird schwer zu klären sein, zu dem Zeitpunkt des Diebstahls waren rund 50 Gäste in dem Lokal. Die Polizei St. Georgen im Attergau bittet um Hinweise unter 059133 41 75.