Sohn versehentlich in Auto eingesperrt

Ein Auto haben Polizisten in Bad Zell in Mühlviertel aufgebrochen. Und zwar auf Wunsch der Besitzerin. Die junge Freistädterin hatte aus Versehen ihren Sohn im Wagen eingesperrt.

Am Freitagnachmittag meldete sich die junge Mutter bei der Polizei in Bad Zell. Ihr sechs Monate alter Sohn sei im Auto eingesperrt und sie könne es nicht mehr öffnen. Die Frau hatte ihren Sohn mit der Sitzschale auf den Beifahrersitz gestellt, angegurtet und dann die Tür zugeschlagen. Nur hatte sie zuvor den Autoschlüssel am Fahrersitz abgelegt und vergessen.

Seitenscheibe eingeschlagen

Durch das Zuschlagen der Türe verriegelte sich das Auto. Darin waren der kleine Sohn und eben auch der Autoschlüssel. Weil es zu lange gedauert hätte, den Ersatzschlüssel aus Freistadt zu holen und auch der nächste Autofahrerklub dort seinen Sitz hat, haben die Beamten gehandelt.

Mit dem Einverständnis der Mutter haben sie kurzerhand eine der hinteren Seitenscheiben eingeschlagen und so einen Zugang ins Auto ermöglicht. Kind und Mutter überstanden den Vorfall ohne Schaden.