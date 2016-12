Seriendieb in Hallenbädern zugeschlagen

Ein bisher unbekannter Täter hat in mehreren Hallenbädern Geldbörsen mit Bargeld gestohlen. Der Täter stiehlt dabei die elektronischen Armbänder und räumt in den Umkleidekabinen den Spind der Opfer leer.

Seit Ende September hat der unbekannte Dieb in Bad Ischl Vöcklabruck und Wörgl zugeschlagen. Die Polizei vermutet, dass er auch in anderen Hallenbädern Österreichs unterwegs war.

Schlüssel für Spind gestohlen

Dabei geht er immer mit der gleichen Strategie vor: Während die Opfer in der Sauna sind, stiehlt der Täter in den Umkleidekabinen die elektronischen Armbänder, also die Schlüssel für den Spind. Dann räumt er den Spind und die Geldbörsen seiner Opfer leer und versucht mit Kreditkarten und Bankomatkarten Geld abzuheben.

800 Euro Schaden

Bisher erbeutete der Dieb insgesamt 800 Euro. Er wurde bereits mehrmals von Überwachungskameras gefilmt. Die Polizei bittet um Hinweise.